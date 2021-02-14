В Госдуме прокомментировали высказывания Йоханнеса Бе о несерьезном наказании для России

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал высказывание Йоханнеса Бе о слишком мягком наказании для России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«К сожалению, есть группа товарищей, которым не нравится, что наши спортсмены могут вернуться в биатлон. Россия может и должна вернуть себе биатлон», — сообщил Свищев «СЭ». — «Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту».

Свищев также дал рекомендации Йоханнесу Бе:

«Во-первых, пусть читает правила об участии в соревнованиях. Спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права. Во-вторых, пусть читает решение CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. «СЭ»), который четко сказал какие дисциплинарные взыскания полагаются нашей национальной команде», — добавил Свищев.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался по поводу слишком несерьезного наказания России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он считает, что российскую сборную можно наказать намного жестче.

(Артем Бухаев)