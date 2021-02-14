ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

В Госдуме прокомментировали высказывания Йоханнеса Бе о несерьезном наказании для России

12:48
Теги:

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал высказывание Йоханнеса Бе о слишком мягком наказании для России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Йоханнес Бе.Йоханнес Бе: «Россия получила слишком мягкое наказание. Можно было бы наказать русских жестче»

«К сожалению, есть группа товарищей, которым не нравится, что наши спортсмены могут вернуться в биатлон. Россия может и должна вернуть себе биатлон», — сообщил Свищев «СЭ». — «Это уже не первое высказывание Йоханнеса, он давно известен как консервативный товарищ. Его отношение к России, к российским спортсменам, к сожалению, недоброе. Поэтому его высказывания можно оценивать как пустоту».

Свищев также дал рекомендации Йоханнесу Бе:

«Во-первых, пусть читает правила об участии в соревнованиях. Спортсмены, независимо от их расы и национальности, имеют абсолютно равные права. Во-вторых, пусть читает решение CAS (Спортивный арбитражный суд — прим. «СЭ»), который четко сказал какие дисциплинарные взыскания полагаются нашей национальной команде», — добавил Свищев.

Ранее норвежский биатлонист Йоханнес Бе высказался по поводу слишком несерьезного наказания России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он считает, что российскую сборную можно наказать намного жестче.

(Артем Бухаев)

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир