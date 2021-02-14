Йоханнес Бе: «Россия получила слишком мягкое наказание. Можно было бы наказать русских жестче»
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе согласился со словами шведа Себастьяна Самуэльссона по поводу слишком несерьезного наказания России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Я согласен с Самуэльссоном. Россия получила незначительное наказание. Можно было наказать русских жестче. Можно было бы дать им меньше стартовых мест, есть много вещей, которые можно было бы ужесточить. Наказание, которое получила Россия — пожалуй, самое мягкое из всех, что можно было представить», — цитирует Dagbladet Бе.
IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России. Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.
16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.
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