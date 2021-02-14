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Йоханнес Бе: «Россия получила слишком мягкое наказание. Можно было бы наказать русских жестче»

11:12
Йоханнес Бе. Фото AFP
Йоханнес Бе. Фото AFP
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе согласился со словами шведа Себастьяна Самуэльссона по поводу слишком несерьезного наказания России со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Я согласен с Самуэльссоном. Россия получила незначительное наказание. Можно было наказать русских жестче. Можно было бы дать им меньше стартовых мест, есть много вещей, которые можно было бы ужесточить. Наказание, которое получила Россия — пожалуй, самое мягкое из всех, что можно было представить», — цитирует Dagbladet Бе.

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России. Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.

16 декабря 2020 года вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна.

Дополнительная информация:

https://www.dagbladet.no/sport/slipper-billig-unna/73405662

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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