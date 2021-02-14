ЧМ по биатлону, мужская гонка преследования: где смотреть трансляцию бесплатно

Сегодня, 14 февраля, в словенской Поклюке состоится мужская гонка преследования на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 15.15 (мск).

Сборную России на этом старте представят Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Антон Бабиков.

Напомним, что российская команда не сможет выступать под своим флагом и гимном на ЧМ в связи с антидопинговыми санкциями ВАДА. Вместе флага национальная команда будет использовать монотонный флаг СБР, вместо гимна РФ во время церемонии награждения будет использоваться гимн IBU.

Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция мужской гонки преследования в Поклюке