ЧМ по биатлону, смешанная эстафета: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 10 февраля, состоится смешанная эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. Начало — в 17.00 (мск). Турнир проходит в словенской Поклюке.

Сборную России на этом старте представят: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Подробнее о ЧМ по биатлону можно прочитать здесь: полное расписание гонок турнира, состав мужской и женской сборных России

Узнать, сколько призовых получат победители гонок на ЧМ по биатлону можно — здесь.

На чемпионате мира запланировано 12 стартов. Из них восемь — индивидуальные, четыре — командные.

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Вместо него используется модифицированный монотонный флаг СБР.

Российский гимн не используется во время церемоний награждения. В случае побед российских спортсменов будет играть гимн IBU.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция смешанной эстафеты в Поклюке