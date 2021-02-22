Куклина ответила на критику подписчика в Instagram

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram ответила подписчику, который раскритиковал ее.

В соцсети россиянка рассказала, как провела время в заключительный день чемпионата мира. Куклина не участвовала в масс-старте.

«В последний день чемпионата удалось съездить в Блед. Хорошо провела время! Отправляемся домой на перезагрузку», — рассказала биатлонистка.

Один из подписчиков в комментариях написал: «Черепашка, когда бегать начнешь? Тратим на вас деньги на бездарей. Вот экхофф красотка». Куклина ответила болельщику следующее: «Вам все не успокоиться? Вчера в прямом эфире вам времени не хватило? Дойдите до зеркала, посмотрите в него. Кого видите? Счастья побольше в вашу жизнь».

Среди женщин в масс-старте участвовали две российские биатлонистки. Светлана Миронова заняла 19-е место, Ирина Казакевич стала 20-й. Победительницей масс-старта стала австрийка Лиза Тереза.

На чемпионате мира в Поклюке сборная России завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.