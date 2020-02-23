«Позорники, а не соперники!» Губерниев раскритиковал отношение иностранцев к российским биатлонистам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил недовольство поведением представителей соперников сборной России на чемпионате мира-2020 в Италии.

Журналист рассказал о случае, когда сервис иностранных команд отказался помогать россиянину Евгению Гараничеву, у которого сломалась одна палка во время эстафеты.

«Отличная история про биатлонную семью! Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает. Гараничев видит тренеров и сервис соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались. Когда такое было? Позорники, а не соперники!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.