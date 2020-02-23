ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

«Позорники, а не соперники!» Губерниев раскритиковал отношение иностранцев к российским биатлонистам

20:55
Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
Дмитрий Губерниев. Фото instagram.com
Теги:

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил недовольство поведением представителей соперников сборной России на чемпионате мира-2020 в Италии.

Журналист рассказал о случае, когда сервис иностранных команд отказался помогать россиянину Евгению Гараничеву, у которого сломалась одна палка во время эстафеты.

«Отличная история про биатлонную семью! Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает. Гараничев видит тренеров и сервис соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались. Когда такое было? Позорники, а не соперники!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир