ЧМ-2020 по биатлону
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«Халили не поставили, а зря!» Губерниев недоволен составом на эстафету

16:47
Дмитрий Губерниев. Фото Андрей Аносов, СБР., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Андрей Аносов, СБР., "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев остался недоволен выбором состава на мужскую эстафету на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Еще накануне большинство поддерживало следующий расклад: Карим Халили, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов.

Однако вчера вечером, буквально во время тренерского голосования, ситуация внезапно поменялась. Участие в нем принимали пять человек: Анатолий Хованцев, Владимир Драчев, Максим Максимов, Артем Истомин и Сергей Белозеров.

— Итак, Гараничев в биатлонной эстафете на ЧМ! Халили не поставили, а зря! Ему и Резцовой Олимпиады потом выигрывать, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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