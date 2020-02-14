Ирина Старых: «Понимала, что будет тяжело психологически»

Россиянка Ирина Старых назвала причины неудачного выступления в спринте на чемпионате мира.

— Выхожу всегда бороться за самые высокие места. Но понимала, что будет тяжело психологически. Вот и результат, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».

Вчера была очень неудачная гонка: провалила всю эстафету. Извиняюсь перед командой, ведь была возможность на бронзовую медаль. Еще раз извиняюсь перед командой.

На лежке проблем с ветром не было. На стойке... не могу объяснить.

Теперь есть день перерыва. Нужно восстановиться психологически. Ни разу не попадала в такую ситуацию, поэтому не знаю, что делать.