Ирина Старых: «Понимала, что будет тяжело психологически»
18:13
Россиянка Ирина Старых назвала причины неудачного выступления в спринте на чемпионате мира.
— Выхожу всегда бороться за самые высокие места. Но понимала, что будет тяжело психологически. Вот и результат, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».
Вчера была очень неудачная гонка: провалила всю эстафету. Извиняюсь перед командой, ведь была возможность на бронзовую медаль. Еще раз извиняюсь перед командой.
На лежке проблем с ветром не было. На стойке... не могу объяснить.
Теперь есть день перерыва. Нужно восстановиться психологически. Ни разу не попадала в такую ситуацию, поэтому не знаю, что делать.
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