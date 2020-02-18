ЧМ-2020 по биатлону
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«Гонка неиспользованных возможностей». Драчев подвел итоги индивидуальной женской гонки на ЧМ по биатлону

18:04
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2020 по биатлону на Ирину Старых и Ларису Куклину возлагались большие надежды. Россиянки финишировали вне топ-10.

— Это гонка неиспользованных возможностей, — сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ». Ход очень хороший, все добавили, даже cо штрафом — могли бы попадать в призеры. Основная надежда была на Ларису Куклину и Ирину Старых, но недоработали компонент стрельбы. Изменения в тренерском составе? Весной будет решение. Пока рано.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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