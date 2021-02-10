Экс-тренер сборной России прокомментировал неудачу в смешанной эстафете

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения), где россияне заняли 9-е место.

«С идеальной стрельбой мы бы могли бороться за медали при той ситуации, которая сложилась. Сегодня многие ошибались, была возможность, но нам ошибаться не надо было, тем более, заходить на штрафные круги. При этом и погодные условия: мокрый снег, плохое скольжение — хоть непросто было сегодня для всех. Норвежцы и французы тоже заходили на штрафны круги», — сказал Хованцев «СЭ».

Хованцев не считает, что в выборе именно такого состава на смешанную эстафету есть ошибки. Он добавил, что тренеры опирались на ту работу, которые проделали спортсмены, их состояние и предыдущие эстафеты, в которых они выступали.

«Судить по этому старту о том, что команда не готова — еще рано. Да, Канада обошла, но она не имела штрафных кругов, а у нас Миронова зашла на круги, печально. Следующая гонка покажет действительное состояние команд и не только наших. Для некоторых, даже элитных спортсменов эстафета может быть разгоняющим стартом для выхода на свои максимальные возможности. Это как Логинов в прошлом году. Была такая же эстафета, а потом все изменилось. Дай Бог, чтоб и сейчас было так для нашей команды».

10 февраля первыми в эстафете стали норвежцы. Второе место у австрийцев. Третьи — шведы.

(Екатерина Звенигородская)