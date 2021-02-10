Тихонов: «Польховский после каждого провала делает анализы. Все деньги на них потратили!»
19:20
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Польховского после смешанной эстафеты в Поклюке (Словения).
10 февраля сборная России заняла 9-е место в гонке. Первыми стали норвежцы.
«Меня удивила фраза Польховского про «анализы». Все деньги на анализы потратили! Уже до смешного. У него после каждого провала — а они все время — он делает анализы. Весь сезон так. Анализ мочи или что? Сколько уж можно анализы делать», — сказал Тихонов «СЭ».
(Константин Колмаков)
Опрос
проголосовало: 8588Все опросы
Чего вы ждете от чемпионата мира по биатлону-2021?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю