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Тихонов: «Польховский после каждого провала делает анализы. Все деньги на них потратили!»

19:20
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Польховского после смешанной эстафеты в Поклюке (Словения).

10 февраля сборная России заняла 9-е место в гонке. Первыми стали норвежцы.

«Меня удивила фраза Польховского про «анализы». Все деньги на анализы потратили! Уже до смешного. У него после каждого провала — а они все время — он делает анализы. Весь сезон так. Анализ мочи или что? Сколько уж можно анализы делать», — сказал Тихонов «СЭ».

(Константин Колмаков)

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