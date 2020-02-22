Директор по связям с общественностью IBU сообщил, что узнал об обысках из прессы

Директор по связям с общественностью Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил, что организация в курсе того, что в номере и автомобиле российского биатлониста Александра Логинова итальянская полиция произвела обыск.

— Мы узнали об этом из прессы. Следим за ситуацией, — приводит слова Винклера NRK. — Но пока не можем больше дать никаких комментариев.

Проверку в отношении Логинова и его тренера — Александра Касперовича — начали по наводке антидопингового менеджера Сары Фуссек-Хаккарайнен. Аргументация: Александр Логинов уже ранее попадался на допинге в 2015 году, поэтому есть основания его подозревать и сейчас.

Также есть вопросы и к тренеру — Александру Касперовичу. На соревнованиях в Италии он присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн