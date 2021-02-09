СБР показал форму сборной России на чемпионат мира по биатлону

Союз биатлонистов России в официальном Telegram-канале показал форму сборной на чемпионат мира-2021. Отмечается, что форма команды не изменится по сравнению с Кубком мира, но с нее исчезнет государственная символика, а логотип СБР будет выполнен в монохромных цветах.

В декабре Спортивный арбитражный суд в Лозанне наложил двухлетний запрет на выступление россиян на чемпионатах мира и Олимпиадах под своим флагом и гимном в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил.