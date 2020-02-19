Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция мужской индивидуальной гонки
08:15
В среду, 19 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.00 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.
За сборную России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //
Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //
Медальный зачет здесь
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