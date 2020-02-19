Чемпионат мира по биатлону 2020: видеотрансляция мужской индивидуальной гонки

В среду, 19 февраля, в Италии продолжится чемпионат мира по биатлону. В 16.00 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

За сборную России выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //

Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //

Медальный зачет здесь