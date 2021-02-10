Богалий назвала причины неудачи сборной России в смешанной эстафете на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в беседе с «СЭ» прокомментировала результаты российской сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону.

«Это биатлон, это горы, это эмоции, это чемпионат мира, если коротко, —сообщила Богалий «СЭ». — Это все вместе взятое. И нет какого-то универсального рецепта победы. Мы с вами находимся по ту сторону экрана и только по косвенным признакам можем судить, что происходит у спортсменов. Это мандраж или психологическая неготовность к старту, или физиологическая яма по акклиматизации. Тут причин может быть много, но тот факт, что каждый берет дополнительные патроны, каждый совершает индивидуальные ошибки — это звоночек, что нужно быть внимательнее и серьезнее в следующих гонках. С самого начала сегодня пошло что-то не так. Надо проанализировать, надо смотреть на дистанции. Я думаю, стоит посмотреть на пульсовые режимы спортсменов, то есть как они работали, чтобы понять всю картину в целом. Экспресс анализ тут не получится»

Богалий также поделилась мыслями о будущих гонках.

«Безусловно, надо собраться, надо проявить характер, закусить губу и идти делать дело. Сейчас чемпионат мира и некогда пускать сопли и слюни. Надо выходить и делать свою работу».

10 февраля, в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону победу одержала сборная Норвегии. Второе место у австрийцев, третьими стали шведы. Сборная России заняла 9-е место.

(Артем Бухаев)