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Дмитрий Губерниев: «Мироновой не надо извиняться. Это спорт»

19:00
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения).

10 февраля сборная России заняла 9-е место в смешанной эстафете. Первыми стали норвежцы. После гонки спортсменка Светлана Миронова извинилась перед болельщиками за неточную стрельбу на своем этапе.

«Не буду говорить, что Миронова завалила или еще что-то. Нам не хватает ощущения жизни! Для нас чемпионат мира как смертельная опасность, каторга. Надо ощущать праздник! Команда работала, тренировалась. Не хватает нам бонусного стрелкового кайфа! Надо поддерживать! Будем бороться — я в этом убежден! И не надо Мироновой извиняться — это спорт, здесь многие проиграли. Надо ощущать радость и счастье от чемпионата мира и трансформировать его в ощущение готовности, чего я ребятам и хочу пожелать», — сказал Губерниев.

(Константин Колмаков)

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