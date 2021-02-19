Даже в командных гонках шансы на призы небольшие.

Командные гонки в России любят и спортсменами, и болельщиками. В эстафетах Атлеты ощущают командный дух, представляя целую страну. Зрителям эта дисциплина всегда дарит яркие эмоции, которые отличаются от личных стартов.

В этом виде программы у России традиционно высокие результаты, что сейчас немаловажно. За восемь гонок на ЧМ-2021 наша команда не выиграла ни одной медали. И именно эстафета — лучший способ исправить ситуацию.

В нынешнем сезоне мужская и женская сборные уже попадали на пьедестал этапов Кубка мира, причем девушки выигрывали золото. Получится ли на этот раз? Делайте ставки на обе эстафеты с приветственным бонусом — возьмите до 10 000 рублей на первое пополнение.

Дата и время начала эстафет

Мужская и женская эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке запланированы на предпоследний соревновательный день — субботу 20 февраля.

Первыми в этот день на старт выйдут женщины, их гонка начинается в 13.45 по московскому времени. Мужчины уйдут на дистанцию в 17.00 мск.

Где смотреть трансляции ЧМ по биатлону

Как уже привыкли болельщики, гонки главного старта сезона у биатлонистов разделены между разными каналами. При этом есть возможность следить за ними как в прямом эфире, так и в записи.

Женскую эстафету в прямой трансляции будут показывать «Матч ТВ», начиная с 13.25 по московскому времени, и «Евроспорт 2» с 13.45 мск. Повторы — на канале «Матч! Арена» в 21.00 мск и том же «Евроспорте 2» в 19.00 мск.

Мужскую эстафету в прямом эфире смотрите на Первом канале и «Евроспорт 1» — начало эфира на обоих каналах в 16.50 мск. Повторит гонку «Евроспорт 2» в 20.00 мск.

Состав сборной России

Согласно предварительной заявке на сайте IBU, в женской эстафете намерены принять участие 22 сборных, а у мужчин на старт выйдут 26 команд.

Как заявил в среду старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, в предварительный состав четверки у девушек включены Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

То есть те же, кто выиграл эстафету на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Впрочем, Шашилов не исключил, что до начала гонки в заявке по разным причинам могут произойти изменения. Тем более что Павлова только в четверг пробежала сингл-микст, и без особого успеха.

Повторят ли наши девушки свой успех в ближайшей гонке? Поставить на это можно с огромным коэффициентом 35.00, да еще и с приятным бонусом для новых игроков — получите до 10 000 рублей.

У российских мужчин даже предварительный состав пока не объявлен. Как говорил старший тренер команды Юрий Каминский, тройка лидеров определена — это призеры эстафеты на том же этапе в Италии Антон Бабиков, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На четвертое место главными претендентами считаются еще один участник гонки в Антерсельве Матвей Елисеев, ветеран Евгений Гараничев и Карим Халили, ставший в Поклюке лучшим из россиян в индивидуальной гонке.

Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Фото AFP

Лидеры Кубка мира и победители эстафет сезона

В этом сезоне уже состоялось по четыре эстафеты у мужчин и женщин — по одной на каждом из сдвоенных этапов Кубка мира в финском Контиолахти, австрийском Хохфильцене и немецком Оберхофе, и еще одна в итальянской Антерсельве.

У мужчин общий зачет Кубка мира в этой дисциплине возглавляет Норвегия. Йоханнес Бе и компания выиграли первую эстафету сезона, а после этого трижды приходили вторыми.

Еще один фаворит — сборная Франции, на счету которой побед больше, чем у норвежцев. Французы обыграли скандинавов в Германии и Италии и ненамного отстают в общем зачете.

Также на пьедестал попадали Швеция, на счету которой золото в Хохфильцене и серебро в Контиолахти, Германия, дважды становившаяся третьей, Италия и Россия — по одной бронзе. В общем зачете россияне сейчас четвертые — они на три очка отстают от немцев и на одно опережают шведов.

У женщин же все четыре гонки выиграли разные сборные, а на первом месте в Кубке мира идет Германия — у них в активе домашняя победа в Оберхофе, серебро и бронза.

Тогда как у занимающей второе место Франции побед вообще нет, зато есть два вторых места и одно третье. Третьей с одной золотой медалью и двумя бронзовыми идет Швеция.

На четвертом месте россиянки — у них, как и у расположившейся следом Норвегии, одна победа. Кроме того, призером эстафет в нынешнем сезоне становились белорусские биатлонистки, добывшие серебро в Оберхофе.

Прогнозы «СЭ» на мужскую и женскую эстафеты

В ранге действующего чемпиона мира в Поклюку приехала Франция — причем победа на прошлом ЧМ стала для нее первой за 20 лет и единственной для завершившего карьеру Мартена Фуркада. Поставить на то, что «мушкетеры» уже без своего многолетнего лидера защитят титул, в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 3.20.

В то же время ставшие в прошлом году серебряными призерами норвежцы выиграли шесть из последних десяти эстафет на чемпионатах мира. И они главные фавориты — на них установлен коэффициент 1.60.

У России за тот же временной отрезок две победы — в 2008-м и 2017-м. Но результаты команды сейчас не внушают оптимизма — коэффициент 14.00. Для примера — на выигрыш сборной Германии он составляет 9.00, а сборной Швеции — 12.00.

У норвежцев очень мощный состав, но при этом в спринте и пасьюте они выиграли только одну медаль — бронзу Йоханнеса Бе, который на финише преследования проиграл контактную борьбу шведу Себастьяну Самуэльссону.

Поэтому норвежцев ждет серьезная конкуренция с теми же Швецией и Францией. И «СЭ» прогнозирует, что норвежцы не станут чемпионами, на это в БЕТСИТИ можно поставить с коэффициентом 2.25.

У женщин в эстафетах на последних чемпионатах мира доминируют представительницы Норвегии. На их счету три золота за четыре турнира. Неудивительно, что их считают главными фаворитами, даже несмотря на пятое место в текущем зачете Кубка мира. Коэффициент на их победу — 2.00.

Лидеры сезона немки также входят в число главных претенденток, наравне со сборными Франции и Швеции. При этом биатлонистки из Германии, как и россиянки, не выиграли в Поклюке ещё ни одной медали. А коэффициент на них составляет 5.00. У двух других лидеров — по 5.50.

«СЭ» советует обратить внимание на француженок, которые неплохо выглядят на этом турнире. И в сингл-миксте именно Жюли Симон обошла лидера норвежской сборной Тириль Экхофф.

А вот сборная России, хоть и приехала в Словению победителем последней перед чемпионатом мира эстафеты, пока не показывает хороших результатов. Поэтому российские девушки находятся в конце первой десятки претендентов с коэффициентом 35.00. Выше них котируются Белоруссия и Украина (по 25.00), наравне — Италия, Австрия и Швейцария.

К сожалению, шансы даже на подиум одной из наших сборных не очень высоки. Поставить на то, что Россия выиграет хотя бы одну медаль на текущем ЧМ в БЕТСИТИ, можно с коэффициентом 3.00.

Будет ли звучать гимн России

Нет, даже в случае выигрыша российских биатлонистов в эстафете национального гимна они не услышат. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, наши взрослые сборные в течение двух лет не могут использовать на ЧМ и ОИ гимн, флаг страны и наименование «сборная России».

А IBU занял даже более жесткую позицию, чем многие другие спортивные федерации. На ЧМ-2021 отечественные биатлонисты выступают под названием «команда СБР», под запретом даже полное наименование «Союз биатлонистов России».

Логотип и флаг национальной федерации используются в монохромном варианте без цветов флага страны, который под запретом и на форме спортсменов.

Что касается гимна, то IBU не стал согласовывать с российской стороной альтернативную мелодию. Если, например, у конькобежцев и фигуристов в таком качестве утвердили произведение Чайковского, то российские биатлонисты в случае победы будут слушать гимн международной федерации.

Александр Логинов. Фото Reuters

Медальный зачет ЧМ по биатлону

Пока в Поклюке разыграно восемь комплектов наград из 12 запланированных. Лидером медального зачета является сборная Норвегии. Кроме нее, больше одного золота удалось взять только Франции.

Также на чемпионате мира побеждали представители Швеции и Чехии. Всего же на пьедестал поднимались представители семи стран, среди которых России пока нет.

Чемпионат мира по биатлону-2021. Медальный зачет. Фото «СЭ»

Призовой фонд чемпионата мира по Биатлону — 2021

Суммы призовых, вручаемые Международным союзом биатлонистов (IBU) в сезоне-2020/21, не изменились по сравнению с предыдущим годом. Если в индивидуальных дисциплинах победитель получает 25 тысяч евро, а всего награждаются 30 спортсменов, то в эстафетах выплаты скромнее.

Во всех командных видах, где сборная состоит из четырех спортсменов (мужские, женские и смешанные эстафеты), призовые получают первые шесть финишировавших команд.

Чемпионам положено 28 тысяч евро (по 7 тысяч на спортсмена), серебряным призерам — 22 тысячи евро (5,5 тысяч на спортсмена), бронзовым — 18 тысяч евро (4,5 тысячи на спортсмена). За четвертое, пятое и шестое места выплаты составляют 14 тысяч, 12 тысяч и 10 тысяч евро.

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