Главный тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья, сообщает 20 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в Telegram.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провёл несколько часов», — сообщает пресс-служба СБР.

Отмечается, что в настоящий момент состояние здоровья 67-летнего специалиста является стабильным, он находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) осталось 4 гонки: мужская и женская эстафеты, а также мужской и женский масс-старт.