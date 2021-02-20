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Главный тренер сборной России по биатлону Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья

11:58
Валерий Польховский. Фото СБР
Валерий Польховский. Фото СБР
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание ЧМ по состоянию здоровья, сообщает 20 февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в Telegram.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провёл несколько часов», — сообщает пресс-служба СБР.

Отмечается, что в настоящий момент состояние здоровья 67-летнего специалиста является стабильным, он находится в гостинице под присмотром врачей сборной.

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) осталось 4 гонки: мужская и женская эстафеты, а также мужской и женский масс-старт.

Дополнительная информация:

https://t.me/russianbiathlon/402

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