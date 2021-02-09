Ярошенко считает, что сборной России будет очень сложно завоевать золотую медаль на ЧМ по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко прокомментировал состав сборной России на первую гонку ЧМ в Поклюке. В смешанной эстафете 10 февраля выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

«Вполне сбалансированный состав, который будет бороться за попадание в призовую тройку. Конечно, можно было рассмотреть еще Матвея Елисеев и Евгению Павлову, но тренерам виднее», — сказал Ярошенко «СЭ».

Также Ярошенко отметил, что подготовка сборной, проведенная в Поклюке, не будет большим преимуществом. Однако он не считает, что это было зря, ведь у команды была хорошая возможность адаптироваться к высоте и почувствовать себя комфортно.

«Хотелось бы верить, что у нас будет хотя бы несколько медалей разного достоинства. Золотую медаль будет объективно очень сложно завоевать», — добавил Ярошенко.

(Анастасия Пастернак)