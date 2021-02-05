Определился состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ

Стала известна четверка сборной России по биатлону, которая планируется на смешанную эстафету на чемпионате мира. Микст побегут Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

— Оставим победное сочетание: Кайшева, Миронова, Логинов, Латыпов, — сообщил «СЭ» главный тренер сборной Валерий Польховский. — Пока планируется так. Если за пять дней ничего не случится, побегут они.

Чемпионат мира продет с 10 по 21 февраля 2021 года в Словении. Соревнования примет Поклюка. Смешаная эстафета состоится в среду, 10 февраля. Начало — 17:00 по московскому времени.

(Владимир Иванов)