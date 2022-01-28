Никита Поршнев завоевал серебро в мужском спринте на чемпионате Европы по биатлону в Арбере

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебро в мужском спринте на чемпионате Европы в Арбере

Российский биатлонист Никита Поршнев занял второе место на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере в мужском спринте на 10 км. Золото выиграл норвежец Эрленн Бьентегор. Бронзу взял немец Лукас Фрацшер.

Четвертым пришел россиянин Петр Пащенко, Александр Поварницын расположился на 13-м месте, Ильназ Мухамедзянов (14) занял строчку ниже. Василий Томшин — 17-й, Михаил Первушин — на 44-й строчке.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Спринт

10 км

1. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 26:39.4 (0)

2. Никита Поршнев (Россия) — +20.6 (0)

3. Лукас Фрацшер (Германия) — +22.9 (1)

4. Петр Пащенко (Россия) — +23.4 (1)

5. Юстус Штрелов (Германия) — +43.6 (1)

6. Эмильен Клод (Франция) — +45.0 (0)

13. Александр Поварницын (Россия) — +1:07.3 (1)

14. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1:15.6 (3)

17. Василий Томшин (Россия) — +1:19.3 (2)

44. Михаил Первушин (Россия) — +2:38.6 (3)