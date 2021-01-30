Украинец Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, россияне — вне пьедестала
15:34
Украинец Артем Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.
Второе место занял чех Михал Крчмарж, замкнул тройку норвежец Ховард Богетвейт.
Лучшим из россиян стал Семен Сучилов, занявший 14-е место.
Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй и завершатся в воскресенье.
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3 шт. круга)
2. Михал Крчмарж (Чехия) — отставание 6,6 (1)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 12,5 (3)
4. Йоханнес Кюн (Германия) — 18,6 (3)
5. Филип Андерсен (Норвегия) — 21,0 (3)
6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 21,9 (5)
14. Семен Сучилов (Россия) — 58,9 (4)
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