Украинец Артем Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы.

Второе место занял чех Михал Крчмарж, замкнул тройку норвежец Ховард Богетвейт.

Лучшим из россиян стал Семен Сучилов, занявший 14-е место.

Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй и завершатся в воскресенье.

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Артем Прима (Украина) — 32.11,3 (3 шт. круга)

2. Михал Крчмарж (Чехия) — отставание 6,6 (1)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 12,5 (3)

4. Йоханнес Кюн (Германия) — 18,6 (3)

5. Филип Андерсен (Норвегия) — 21,0 (3)

6. Сиверт Баккен (Норвегия) — 21,9 (5)

14. Семен Сучилов (Россия) — 58,9 (4)