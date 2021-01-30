Зук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила лидерство на последней стрельбе

Польская биатлонистка Камила Зук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Польше.

Зук не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль, третья строчка — у еще одной представительницы Норвегии Осне Скреде.

Лучшая из россиянок — Лариса Куклина, финишировавшая четвертой. Куклина боролась за победу до последнего огневого рубежа, на котором допустила промах. Россиянка выигрывала 17,9 секунды у Осне Скреде после четвертой стрельбы, но проиграла ей на последнем круге.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Гонка преследования 10 км

1. Камила Зук (Польша) — 29.12,7 (0 шт. кругов)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 13,4 (3)

3. Осне Скреде (Норвегия) — 16,2 (3)

4. Лариса Куклина (Россия) — 18,8 (3)

5. Ингела Андерссон (Швеция) — 39,3

6. Анна Магнуссон (Швеция) — 52,3

8. Наталья Гербулова (Россия) — 1.03,6 (2)

17. Анастасия Гореева (Россия) — 1.25,5 (4)

26. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.55,0 (5)

27. Полина Шевнина (Россия) — 2.02,5 (3)

29. Валерия Васнецова (Россия) — 2.12,7 (7)