«С нами чемпионат мира был бы сильнее». Как «пляжники» живут без международных стартов

В России полное доминирование Олега Стояновского и Ильи Лешукова.

В Орле завершился 12-й этап Betboom открытого чемпионата России. В соревнованиях принимали участие пары из Белоруссии, Китая, но все закончилось по привычному сценарию: снова в финал вышли Олег Стояновский/Илья Лешуков с Константином Семеновым/Вячеславом Красильниковым, и снова победили первые. Из 12 этапов они участвовали в 11. И выиграли — все. Безумная статистика.

— Ваши победы воспринимаются уже как абсолютная норма, — сообщил я чемпиону мира-2019 и серебряному призеру Олимпийских игр-2020 Олегу Стояновскому.

— Я бы так категорично не говорил. Каждая победа ценна и приятна. От этого не устаешь. Хотя с каждым турниром действительно становится все сложнее. Поэтому стараемся не концентрироваться на титулах, а просто получать удовольствие от волейбола.

— Почему решили пропустить этап в Кемерово? Так было вообще 12 из 12.

— Играть каждую неделю подряд невозможно. Иногда нужно брать паузу. Мы провели сборы. Кстати, с китайцами, которые к нам приехали. Показали им Анапу, как мы тренируемся. И с новыми силами и эмоциями вернулись на турниры.

Илья Лешуков и Олег Стояновский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Почему на манеже все те же

— У вас, кажется, восемь подряд побед в финалах над Семеновым и Красильниковым. Не подшучиваете над ребятами?

— Это было бы не совсем корректно.

— Просто даже по картинке видно, как серьезно они настраиваются на эти игры и как для них принципиально обыграть вас.

— Это понятно. В каждом из нас есть спортивный азарт. Если ты постоянно проигрываешь одной команде, естественно, что очень хочется ее обыграть. Эта схема работает и на внутренних, и на международных турнирах. Уступать одному и тому же сопернику никому не нравится. И с каждым разом желание прервать серию увеличивается. Это нормальная ситуация для спорта. Стараться побеждать — в нашей природе.

— Что можете сказать про средний уровень пляжки в России? Просто на всех турнирах в финалы стабильно выходите вы с Ильей против Константина с Вячеславом. Пройти ваши пары не удавалось никому.

— Такая статистика говорит сама за себя. Если взять последние лет пять, то как раз мы вчетвером плюс Никита Лямин постоянно участвовали в мировом туре и занимали там высокие места. Сложно вырастить сразу 20 игроков, которые были бы абсолютно равны и играли на таком высоком уровне. У нас есть опыт, и мы держим свой уровень. Но я хочу заметить: ребята подтягиваются, нащупывают наши слабые стороны. Как раз за счет того, что играют с нами много матчей. Вот в Орле мы в полуфинале выиграли только на тай-брейке.

— Как с антуражем на внутренних стартах? Насколько ощутима разница по сравнению с Бразилией или Австрией?

— Сравнивать, конечно, сложно. В Австрии вообще самый топовый турнир в плане атмосферы и зрительского интереса. Там люди реально живут волейболом, и хотелось бы чего-то такого у нас. Но вот в Орле, я надеюсь, после этого турнира начнет зарождаться большая любовь к пляжному волейболу. Очень много людей в течение турнира приходили посмотреть игры, и кого-то, не сомневаюсь, это зацепило.

Илья Лешуков и Олег Стояновский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Норвежцы

— Недавний чемпионат мира в Риме смотрели?

— Да, конечно.

— Как впечатления?

— Мне показалось, что уровень немного упал. Наверное, это синдром постолимпийского года — кто-то закончил, кто-то залечивает травмы, кому-то нужен отдых. Ну и, конечно, ощущалось наше отсутствие. Две наши пары определенно усилили бы этот турнир. Я уверен, мы бы далеко там прошли. Но, увы...

— Выиграли снова норвежцы. Как и Олимпиаду в Токио, как и Евро-2021.

— Стабильность — их лучшая черта. Они всегда держат уровень и ниже определенной планки никогда не опускаются. Если что-то идет не так, они стараются найти другой путь, чтобы все-таки перебороть соперника. У них очень хорошая ментальная подготовка. Не раскисают после неудачных розыгрышей. Этому стоит поучиться.

— Рекордсмен мира в прыжках с шестом Мондо Дюплантис иногда пишет нашему Тимуру Моргунову — спрашивает, когда тот вернется на международные турниры.

— Нам тоже писали. Но в нынешней ситуации, я думаю, все прекрасно всё понимают. От нас сейчас ничего не зависит — только от решения международной федерации. Но раз в несколько недель мы списываемся с другими игроками, обмениваемся информацией. Конечно, очень хочется, чтобы нас допустили до международных стартов. Тот же чемпионат мира смотреть было тяжело.

— В этом сезоне у вас еще какие старты?

— Ближайший — это этап чемпионата России в Обнинске. Потом Спартакиада, Кубок России и финал чемпионата России. Очень важные турниры. Постараемся победить везде.

Этап Betboom чемпионата России в Орле

Женщины

1. Екатерина Бирлова/Дарья Лешукова (МВК Динамо М).

2. Мария Егорова/Елизавета Лудкова (Локомотив-Калининград).

3. Анастасия Барсук/Анастасия Петрова (Заречье-Одинцово, Московская обл.).

Мужчины

1. Илья Лешуков/Олег Стояновский (Факел).

2. Вячеслав Красильников (Факел)/Константин Семенов (Витязь).

3. Игорь Величко/Дмитрий Веретюк (ВК Обнинск).