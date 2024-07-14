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Сегодня, 19:24

Егорова и Бочарова стали победительницами Кубка России по пляжному волейболу

Сергей Разин
корреспондент
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Мария Егорова и Мария Бочарова из «Локомотива» стали победительницами Кубка России по пляжному волейболу.

В финале Егорова и Бочарова обыграли одноклубниц по команде из Калининградской области Арину Ряжнову и Елизавету Лудкову.

У мужчин обладателями трофея стали Илья Лешуков и Олег Стояновский из новоуренгойского «Факела».

Финал Кубка России проходил на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

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Лешуков и Стояновский стали победителями Кубка России по пляжному волейболу

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