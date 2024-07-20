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Пляжный волейбол

Париж-2024

Сегодня, 21:19

Отбывший срок за педофилию волейболист будет находиться под наблюдением на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что нидерландский пляжный волейболист Стивен ван де Вельде, который отбыл срок за изнасилование несовершеннолетней, будет находиться под особым наблюдением на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что волейболиста поселят отдельно от других спортсменов.

«НОК Нидерландов выбрал этого спортсмена и уже делал по этому поводу заявление. За его поведением ведется тщательное наблюдение. У нас также работают свои собственные службы безопасности», — цитирует Адамса РИА «Новости».

Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.

Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол

Олимпиада
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