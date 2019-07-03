Уколова и Бирлова вышли в плей-офф чемпионата мира в Гамбурге

Россияне Игорь Величко и Максим Худяков в третьем туре группового турнира чемпионата мира в Гамбурге проиграли уругвайцам Маурисио Себастьяно Виейто и Марко Кайрусу Лукарелли со счетом 1:2 (21:19, 16:21, 13:15). Россияне заняли четвертое место в группе G и не смогли выйти в плей-офф.

Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в раунде "лаки-лузеров" обыграли австралиек Беккару Палмер и Николь Лэйрд со счетом 2:1 (19:21, 21:13, 15:13) и вышли в 1/16 финала.

Кроме того, в плей-офф вышли россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.