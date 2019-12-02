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Россия — Япония: лучшие моменты «бронзового» матча

02:58
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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу. В матче за третье место россияне взяли верх над Японией — 5:4.

Для россиян это вторая бронза в истории — ранее они заняли третье место на ЧМ-2015. Также на счету команды победы на ЧМ-2011 и 2013.

В финале чемпионата мира-2019 Португалия победила Италию — 6:4.

Видео лучших моментов матча Россия — Япония доступно на Youtube-канале ФИФА.

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