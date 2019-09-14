Россия в групповом турнире ЧМ-2019 сыграет с Сенегалом, ОАЭ и Белоруссией

Состоялась жеребьевка группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу. Сборная России попала в квартет с Сенегалом, ОАЭ и Белоруссией. Россияне — двукратные чемпионы мира (2011 и 2013), в 2015-м команда завоевала бронзу, а в 2017-м не попала в финальную стадию.

Полностью список групп выглядит следующим образом:

Группа A: Парагвай, Япония, Швейцария, США.

Группа B: Уругвай, Мексика, Италия, Таити.

Группа C: Россия, Белоруссия, ОАЭ, Сенегал.

Группа D: Бразилия, Оман, Португалия, Нигерия.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.