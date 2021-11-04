Россия обыграла Иран на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
В матче третьего тура группового турнира межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Ирана (4:3).
Ранее россияне уже обеспечили себе выход в полуфинал. Победа принесла им первое место в группе.
Голы в составе победителей забивали Юрий Крашенинников, Андрей Котенев, Антон Шкарин и Станислав Кошарный.
Россияне выиграли группу В с восемью очками. У иранцев шесть очков и вторая позиция. Обе команды вышли в 1/2 финала.
В полуфинале Россия сыграет с Португалией, а Иран — с Сенегалом.
Межконтинентальный кубок
Группа В
3-й тур
Россия — Иран — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Россия: Кошарный, Пархоменко — Новиков, Котенев, Крашенинников, Шишин, Папоротный, Н. Крышанов, Шкарин.
Голы: Кошарный, Шкарин, Котенев, Крашенинников — Акбари, Моради, Ахмадзаде.
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