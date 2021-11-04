Россия обыграла Иран на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

В матче третьего тура группового турнира межконтинентального кубка по пляжному футболу сборная России победила команду Ирана (4:3).

Ранее россияне уже обеспечили себе выход в полуфинал. Победа принесла им первое место в группе.

Голы в составе победителей забивали Юрий Крашенинников, Андрей Котенев, Антон Шкарин и Станислав Кошарный.

Россияне выиграли группу В с восемью очками. У иранцев шесть очков и вторая позиция. Обе команды вышли в 1/2 финала.

В полуфинале Россия сыграет с Португалией, а Иран — с Сенегалом.

Межконтинентальный кубок

Группа В

3-й тур

Россия — Иран — 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Россия: Кошарный, Пархоменко — Новиков, Котенев, Крашенинников, Шишин, Папоротный, Н. Крышанов, Шкарин.

Голы: Кошарный, Шкарин, Котенев, Крашенинников — Акбари, Моради, Ахмадзаде.