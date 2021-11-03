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Лихачев — о матче с Парагваем: «То, что у них никто не доигрался до красной карточки — просто феноменально»

21:27
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от матча Межконтинентального кубка против Парагвая (8:7).

«Наверное, наша команда оказалась не готова к тому, что мы вышли играть в футбол, а наш соперник вышел воевать. В самом плохом смысле этого слова. То, что у Парагвая никто не доигрался до красной карточки — это просто феноменально.

Рад, что выиграли. Ребята проявили большой характер и мастерство. Где-то могли это сделать чуть полегче, но мы в этом году уже привыкли к таким валидольным матчам. Главное — взяли три очка. Конечно, мы потеряли очень много футболистов, но нам не впервой оказываться в такой тяжелой ситуации, будем думать как из нее выкарабкиваться», — приводит слова Лихачева BSRussia.

Сборная России досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ). Это случилось после победы над Парагваем во втором туре группового турнира (8:7). В другом матче группы B Иран разгромил Японию (6:1).

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/lihachev--17720

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Екатерина Савостина все материалы автора
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