Кирилл Романов: «По ходу матча допустили много дурацких ошибок»

Игрок сборной России по пляжному футболу Кирилл Романов объяснил причины поражения в полуфинале чемпионата мира от Италии (7:8 д.в.).

— Случилось именно то, о чем мы говорили перед матчем, — приводит слова Романова BSRussia. — Мы разбирали игру их лидеров, понимали, что нельзя фолить, но наступили на эти грабли. По ходу матча мы допустили много дурацких ошибок. Такие ошибки просто непозволительны в полуфинале чемпионата мира. Вот это все вкупе и дало такой результат.

— Как момент с назначением решающего пенальти выглядел изнутри, с поля?

— Думаю, если бы совсем ничего не было, Артур не покинул бы поле так спокойно. Основания для назначения были. Хотя судьи секунд десять думали, прежде чем поставить пенальти. Увы и ах, что теперь говорить. Конечно, обидно так пропускать в дополнительное время.

— Была какая-то нереальная погода, штормовой ветер.

— Наверное, погода решила именно на нас все попробовать. И в самый жаркий день мы играли, и в шторм с дождем. Свои коррективы погода внесла, но Италии это не помешало. Да, непросто было и тем, и другим. Счет на табло.

— Сложно будет забыть это поражение и побороться за медали чемпионата мира?

— Пока внутри полное опустошение, тишина. Но нам предстоит заключительная игра сезона. Завершить ее на мажорной ноте было бы приятно. Нужно победой постараться извиниться перед нашими болельщиками, что не оправдали их надежд.

— Что сказал Михаил Лихачев в раздевалке?

— В раздевалке вообще никто ничего не говорил. Просто тишина была, каждый переживал это поражение внутри себя.

— Чем был обусловлен выход Земскова в качестве вратаря?

— Это была игра ва-банк. Нам нужно было действовать как-то нестандартно, чем-то шокировать соперника. В принципе, это получилось, Федор же опасно пробил. Но, видимо, был не наш день.