Сборная России по баскетболу рискует пропустить квалификацию ЧМ-2022 в США. Есть проблемы с российскими прививками и американскими визами

Как стало известно «СЭ», существует вероятность, что женская сборная России по баскетболу не сможет сыграть в квалификации чемпионата мира-2022, которая пройдет с 10 по 13 февраля в Вашингтоне. На данный момент нашу сборную не готовы впустить в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса. Для въезда в страну необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Также существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России прекратило в 2020 году.

В пресс-службе Российской Федерации баскетбола (РФБ) отметили «СЭ», что ситуация под контролем. Специалисты федерации ведут необходимую работу по выполнению требований для въезда: в частности, проработан вариант, при котором игроки, тренеры и сотрудники сборной получат американские визы за пределами России. С вакцинами — сложнее. ФИБА пытается согласовать этот вопрос с американской стороной. Решение будет озвучено на следующей неделе.

Отметим, что с 10 по 13 февраля россиянки должны сыграть со сборными Пуэрто-Рико, Бельгии и США. В финальный турнир, который состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года, из этой четверки выйдут три команды: сборная США (на правах чемпиона Олимпиады-2020) плюс две лучшие сборные (из трех) по итогам однокругового турнира.

Напомним, что сборная завоевала право сыграть в квалификации ЧМ по итогам Евробаскета-2021. Там наша сборная уступила в четвертьфинале сборной Бельгии во главе с Эммой Меессеман в огненной концовке (83:85). Тогда лидер бельгиек набрал 33 очка и 11 подборов. У нас великолепную статистику продемонстрировала Раиса Мусина — 30 очков: 7 подборов и и 5 передач. Зато в матче за топ-6 мы смогли обыграть сборную Испании (78:74) — гегемона европейского баскетбола последнего десятилетия. В том матче сразу четыре наших игрока (Раиса Мусина, Ксения Левченко, Мария Вадеева и Нина Глонти) смогли набрать десять и более очков. Таким образом, впервые за 10 лет у России появился шанс сыграть на ЧМ.

После окончания Евробаскета сложилось впечатление, что у этого поколения точно будут награды крупных турниров. Пора возвращать победные традиции. Жаль, если ситуация с «неправильной» вакциной вмешается в эти планы.