Кириленко прокомментировал решение ФИБА о переносе матчей женской сборной России из США в Доминиканскую Республику

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) о переносе матчей женской сборной России из Вашингтона в Санто-Доминго.

«В связи со всеми событиями в мире (и, в первую очередь, это связано с вакцинной историей) нам так и не удалось положительно решить вопрос въезда сборной России на территорию США, — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. — Переговоры были очень долгими. Ребята, которые работают в Американской федерации баскетбола, сделали все возможное, чтобы российскую сборную пустили в виде исключения. Но сейчас такие времена, что никто не готов брать на себя дополнительные риски из-за пандемии коронавируса».

По словам президента РФБ, после рассмотрения различных вариантов было принято наиболее приемлемое решение.

«Обсуждалось несколько мест, где могла бы сыграть наша сборная. В итоге выбрали то, где не нужна виза и признана российская вакцина. К сожалению, плотный график не предполагает длительный турнир, и мы сможем провести только два матча. Такое решение принято потому, что сборная США уже квалифицировалась на Кубок мира как чемпион Олимпийских игр. И по факту два оставшихся участника финального турнира будут определены среди команд Бельгии, Пуэрто-Рико и России. Увеличить количество встреч до трех мы не можем — не получается по дням», — сказал он.

Кириленко заявил, что РФБ долго разговаривала со всеми заинтересованными сторонами — американской, бельгийской, пуэрториканской, с ФИБА.

«Всем огромное спасибо за понимание. В том, что ситуация сложилась таким образом, нет ничьей вины. Таковы сегодняшние политические обстоятельства в мире, которые не позволяют нормально проводить спортивные соревнования. Будем играть и болеть за сборную России. Главная цель была достигнута — мы сохранили шансы попасть на Кубок мира по спортивному принципу. Правда, уже второй год подряд сталкиваемся с подобными сложностями. Мы живем в уникальное время, когда возникает большое количество проблем, связанных не с баскетболом, а с борьбой с коронавирусом и различными ограничениями», — отметил президент РФБ.

Он также отметил, что все команды находятся в таких обстоятельствах.

«Нужно подстраиваться по ходу событий. И очень хорошо, что все это понимают. Это был один из немногих случаев, когда представители всех заинтересованных сторон находились на одной волне. Все были единодушны, и никто не пытался вырвать для себя какой-то выгодный кусок. А в вопросах логистики каждый старался помочь друг другу. Было очень приятно видеть такую объединенную позицию», — подытожил Кириленко.