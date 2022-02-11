Женская сборная России по баскетболу определилась с заявкой на квалификацию ЧМ-2022

Тренерский штаб женской сборной России определился с заявкой на квалификацию чемпионата мира-2022, сообщает сайт РФБ.

В матчах с Бельгией и Пуэрто-Рико в распоряжении Александра Ковалева будут 12 баскетболисток.

Защитники: Марина Голдырева («Ника»), Ксения Левченко, Юлия Козик (обе — «Динамо» Курск), Елизавета Комарова («Надежда»), Камилла Огун («Намюр»).

Форварды: Нина Глонти, Александра Штанько, Жосселина Майга (все -МБА), Раиса Мусина («Ника»), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Ольга Фролкина («Динамо» Курск).

Центровая: Елизавета Шабанова («Динамо» Куркс).

Работавшие с командой в Санто-Доминго Дарья Игнатова, Дарья Курильчук и Альбина Ражева возвращаются в расположение клубов.

Мария Вадеева и Анастасия Шилова не помогут сборной в этом отборе по состоянию здоровья.

Обязанности капитана главной команды страны в играх с Бельгией и Пуэрто-Рико исполнит Раиса Мусина, вице-капитаном будет Марина Голдырева.