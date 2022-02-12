Раиса Мусина считает, что сборная России завоюет путевку на ЧМ-2022

Капитан женской сборной России по баскетболу Раиса Мусина поделилась ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2022.

13 февраля подопечные Александра Ковалева сыграют с Бельгией (начало — в 23.00 по московскому времени), а игра с Пуэрто-Рико состоится 14 февраля (по московскому времени — 15 февраля в 02.00).

— Считаю, у нас хорошие шансы пройти отбор, — сказала Мусина. — Да, нам не хватает двух лидеров, но для нашей молодой команды это хорошая возможность сделать шаг вперед и вырасти.

— Меньше года назад вы встречались с Бельгией в четвертьфинале чемпионата Европы — и уступили с разницей два очка. Чего ждете от новой встречи?

— Мы провели тогда отличный матч — не хватило одного броска до овертайма. Но мы готовы сыграть снова. Надеемся снова показать баскетбол высокого уровня и взять реванш.