У американской баскетболистки в Шереметьево нашли наркотики

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Бриттни Грайнер арестована в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям источника, в феврале 31-летняя спортсменка проходила таможню в аэропорту «Шереметьево», где сотрудники аэропорта нашли наркотики в ее багаже. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер с 2015 года выступает за команду УГМК из Екатеринбурга. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой.