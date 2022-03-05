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Сегодня, 13:18

У американской баскетболистки в Шереметьево нашли наркотики

Сергей Разин
корреспондент
Бриттни Грайнер.
Фото Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу американка Бриттни Грайнер арестована в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям источника, в феврале 31-летняя спортсменка проходила таможню в аэропорту «Шереметьево», где сотрудники аэропорта нашли наркотики в ее багаже. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер с 2015 года выступает за команду УГМК из Екатеринбурга. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Источник: https://t.me/breakingmash/32248
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