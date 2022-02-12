Александр Ковалев заявил, что хочет вернуть сборную России на топ-уровень

Главный тренер женской сборной России Александр Ковалев поделился ожиданиями от двух матчей квалификации чемпионата мира-2022 против сборных Бельгии и Пуэрто-Рико.

В финальную часть попадут две лучшие сборные из трех.

«Много лет сборная России была одной из лучших в мировом женском баскетболе — заявил на пресс-конференции Ковалев. — Сейчас у нас молодая команда с большими перспективами, которая сейчас набирает обороты. Хотим снова вернуться на лидирующие позиции и показывать баскетбол высокого качества. Сборная Бельгии провела два хороших матча. Вчера очень здорово смотрелась против США, до этого одержала великолепную победу над Пуэрто-Рико с разницей более 30 очков. Это очень сильная команда. Но мы проводим разбор соперника, будем делать акцент на защите против определенных комбинаций. И постараемся добиться результата».

13 февраля российские баскетболистки сыграют с Бельгией (начало — в 23.00 по московскому времени), а игра с Пуэрто-Рико состоится 14 февраля (по московскому времени — 15 февраля в 02.00).