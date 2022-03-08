Конгрессмен США потребовала освободить задержанную в Москве за наркотики американскую баскетболистку

Конгрессмен США Шейла Джексон Ли потребовала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

«Мы знаем, что у нее были проблемы с картриджами для вэйпа и другими предметами, но я хочу прояснить ситуацию. Она гражданка США, и она была гостем в России. Я буду требовать ее освобождения», — заявила Джексон Ли.

5 марта стало известно, что Бриттни Грайнер в феврале 2022 года была задержана таможенной службой аэропорта «Шереметьево». Сотрудники аэропорта нашли наркотики в ее багаже. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер с 2015 года выступает за команду УГМК из Екатеринбурга. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой.