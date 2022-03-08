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Сегодня, 10:10

Конгрессмен США потребовала освободить задержанную в Москве за наркотики американскую баскетболистку

Сергей Разин
корреспондент
Бриттни Грайнер.
Фото Getty Images

Конгрессмен США Шейла Джексон Ли потребовала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

«Мы знаем, что у нее были проблемы с картриджами для вэйпа и другими предметами, но я хочу прояснить ситуацию. Она гражданка США, и она была гостем в России. Я буду требовать ее освобождения», — заявила Джексон Ли.

5 марта стало известно, что Бриттни Грайнер в феврале 2022 года была задержана таможенной службой аэропорта «Шереметьево». Сотрудники аэропорта нашли наркотики в ее багаже. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер с 2015 года выступает за команду УГМК из Екатеринбурга. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой.

Бритни Грайнер. В США возмущены задержанием баскетболистки своей сборной. Грайнер грозит в России десять лет за наркотики

Источник: https://rsport.ria.ru/20220308/basketbol-1777118107.html
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