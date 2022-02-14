Российские баскетболистки уступили Бельгии в матче квалификации Кубка мира

Женская сборная России по баскетболу в первом матче квалификации Кубка мира уступила Бельгии со счетом 43:66 (12:22, 15:19, 9:12, 7:13).

Самой результативной у россиянок стала форвард Ольга Фролкина, набравшая 10 очков.

Россия с одним очком занимает последнее, четвертое место в группе D, Бельгия с 5 очками в трех матчах — на первой строчке. В основной этап выходят по три команды из группы.

В следующем матче Россия сыграет с Пуэрто-Рико. Встреча пройдет 15 февраля и начнется в 2.00 (мск). Победитель матча станет участником Кубка мира-2022, который пройдет в Австралии.

Кубок мира. Квалификация. Женщины

Россия — Бельгия — 43:66 (12:22, 15:19, 9:12, 7:13)

Россия: Фролкина (10), Майга (7), Мусина (6), Глонти (5), Голдырева (5), Козик (4), Комарова (2), Штанько (2), Левченко (1), Огун (1), Шабанова (0), Репникова (0).

13 февраля.