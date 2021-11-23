Баранова считает, что женской сборной России будет сложно попасть на Кубок мира-2022
Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова оценила шансы женской сборной России на отборочном турнире к Кубку мира 2022 года.
«Для нас эта группа не проходная, — цитирует Баранову ТАСС. — Сборной Бельгии мы проигрываем регулярно, там молодые девчонки, они играют в Евролиге — это очень опытная команда. Команду США мы не пройдем, без сомнений, и сборная Пуэрто-Рико — это команда-загадка. Я женскую команду никогда не видела, видела только мужскую — они очень похожи на команду Кубы, и если там такие же девочки, как кубинки, сомневаюсь, что мы пройдем. Но если мы сможем их обыграть, у нас будет шанс попасть на Кубок мира».
По итогу жеребьевки сборная России попала в группу D и сыграет с командами из США, Бельгии и Пуэрто-Рико.
Квалификация на Кубок мира для россиянок пройдет в Вашингтоне с 10 по 13 февраля 2022 года.
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