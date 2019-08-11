Теодосич пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник "Виртуса" и сборной Сербии Милош Теодосич не сможет сыграть на чемпионате мира-2019. Баскетболист получил травму и не успеет восстановиться к началу турнира.

Как сообщает Eurohoops, врачи сборной Сербии сообщили игроку, что он не сможет помочь своей команде. Из-за травмы он не смог доиграть товарищеский матч со сборной Литвы, который проходил в субботу.

32-летний серб до перехода в "Виртус" выступал за "Олимпиакос" и ЦСКА, а затем два сезона провел в НБА в составе "Клипперс". Вместе с армейцами он выиграл Евролигу и пять раз стал чемпионом России.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.