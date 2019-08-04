Определен предварительный состав сборной США на предстоящий чемпионат мира

Тренерский штаб сборной США утвердил список из 15 баскетболистов, которые вошли в предварительную заявку команды на ЧМ-2019.

Как следует из публикации на официальном сайте Федерации баскетбола США, в него вошли:

Бэм Адебайо ("Майами"), Харрисон Барнс ("Сакраменто"), Джайлен Браун ("Бостон"), Кайл Кузма ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Брук Лопес ("Милуоки Бакс"), Кайл Лаури ("Торонто Рэпторс"), Крис Миддлтон ("Милуоки Бакс"), Донован Митчелл ("Юта Джаз"), Мэйсон Пламли ("Денвер Наггетс"), Маркус Смарт ("Бостон Селтикс"), Джейсон Тэйтум ("Бостон Селтикс"), Пи Джей Такер ("Хьюстон Рокетс"), Майлз Тернер ("Индиана Пэйсерс"), Кемба Уокер ("Бостон Селтикс"), Таддеус Янг ("Чикаго Буллз").

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.