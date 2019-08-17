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Нигерийский баскетболист пожаловался, что сборной не оплатили подготовку к Кубку мира

12:21

Баскетболисты сборной Нигерии пожаловались, что власти страны не выделяют им деньги на подготовку к Кубку мира-2019. Об этом сперва заявил в Twitter форвард команды Экпе Юдо.

«Уважаемый спортивный мир. За две недели до Кубка мира, Нигерийская комиссия по спорту отказывается выделить нам деньги на тренировки, поездку и еду. У нас особенная команда, возможно, лучшая в истории. Надеюсь, это скоро разрешится. Вообще не удивлен. Экпе», — написал баскетболист.

Впоследствии его слова подтвердили партнеры по команде Чимези Мету и Стэн Окойе.

Сборная Нигерии — соперник сборной России по группе B Кубка мира. Также команде предстоят игры с Аргентиной и Кореей.

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