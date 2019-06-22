Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

В расширенный состав сборной России​ на Кубок мира вошло 24 игрока. Как сообщает пресс-служба РФБ, в их числе - центровой клуба "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов, не игравший в завершившемся сезоне из-за травмы.

В основном сборе национальной команды, который начнется 22 июля в Новогорске, примут участие: защитники Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба – "Химки"), Евгений Колесников (УНИКС), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба – "Локомотив"), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все – ЦСКА);

форварды Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов ("Невежис", Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев, Владислав Трушкин (все – "Зенит"), Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Петр Губанов, Андрей Зубков (оба – "Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив");

центровые Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Автодор"), Владимир Ивлев ("Локомотив"), Артем Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов ("Орландо", НБА).

В ходе подготовки к Кубку мира сборная примет участие в трех турнирах – в Москве (2-4 августа), итальянской Вероне (8-10) и финском Эспоо (17-18). Затем 23 августа команда отправится в Китай, где примет участие в еще одном подготовительном турнире с 26 по 28 августа. Кубок мира-2019 стартует 31 августа.