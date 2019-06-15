Мозгов не уверен, что поможет сборной России на чемпионате мира

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к предстоящему чемпионату миру и сыграть за сборную России​. 32-летний россиянин пропустил весь сезон из-за травмы колена.

– Мое восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой, – приводит ТАСС слова Мозгова. – Но не знаю, буду ли готов к турниру, пока не знаю.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Россияне на групповом этапе сыграют со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

В апреле серьезную травму получил основной разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов, который точно пропустит турнир.