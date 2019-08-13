Дмитрий Кулагин: "До последнего надеялся, что быстро вернусь в строй"

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин рассказал о пропуске чемпионата мира из-за проблем с глазами. Соревнования стартуют в Китае 31 августа.

- До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами, – цитирует официальный сайт Российской федерации баскетбола Кулагина. – Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать их советам по восстановлению.

К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной. Это решение было сложным для меня – я как никто мечтал оказаться на Кубке мира. Тем не менее, вместе со страной буду пристально следить за успехами наших ребят и поддерживать их!

Кулагин вслед за Шведом пропустит чемпионат мира