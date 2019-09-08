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Россия обыграла Венесуэлу в заключительном матче на чемпионате мира

13:03
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Сборная России выиграла у команды Венесуэлы (69:60) в матче второго этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

Ранее россияне уже потеряли шансы на выход в плей-офф. С шестью очками команда заняла третье место в группе I.

У победителей самым результативным стал Андрей Воронцевич — 17 очков.

Чемпионат мира по баскетболу проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Чемпионат мира

Мужчины

Второй этап

Группа I

Венесуэла — Россия — 60:69 (10:13, 17:14, 15:21, 18:21)

8 сентября.

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/world/

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