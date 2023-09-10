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Сегодня, 14:17

Лукич назвал заслуженной победу Канады над США: «Это был копипаст-вариант игры против Германии!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал «СЭ» победу Канады над США (127:118 ОТ) в матче за третье место на чемпионате мира по баскетболу.

«Это борьба за медали! США получили шанс. Но Канада играла так же, как и Германия в матче против американцев. Можно сказать, это был копипаст-вариант! Канада заслуженно забирает бронзовую медаль», — сказал Лукич «СЭ».

Сборная Канады завоевала первые медали в истории чемпионатов мира по баскетболу. Самым результативным игроком встречи с американцами стал защитник канадцев Диллон Брукс, набравший 39 очков.

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