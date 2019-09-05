Чемпионат мира по баскетболу-2019: определены все участники второго группового раунда
По итогам первого группового турнира чемпионата мира-2019 определились участники следующего этапа.
Из 32 сборных борьбу за выход в плей-офф продолжают 16. Они разбиты на четыре квартета, в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды каждого. Результаты матчей на первом этапе учитываются.
Сборная России, уступившая Аргентине в группе B, сыграет с Польшей и Венесуэлой.
Группа I — Аргентина, Польша, Венесуэла, Россия
Группа J — Сербия, Испания, Италия, Пуэрто-Рико
Группа K — США, Бразилия, Греция, Чехия
Группа L — Франция, Австралия, Литва, Доминиканская республика
|
Группа I
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1. Аргентина
|
3
|
3
|
0
|
258-211
|
6
|
2. Польша
|
3
|
3
|
0
|
239-208
|
6
|
3. Венесуэла
|
3
|
2
|
1
|
228-210
|
5
|
4. Россия
|
3
|
2
|
1
|
230-219
|
5
Расписание матчей
6 сентября
11.00* Польша — Россия
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское
Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России