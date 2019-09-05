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Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Чемпионат мира по баскетболу-2019: определены все участники второго группового раунда

18:35
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По итогам первого группового турнира чемпионата мира-2019 определились участники следующего этапа.

Из 32 сборных борьбу за выход в плей-офф продолжают 16. Они разбиты на четыре квартета, в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды каждого. Результаты матчей на первом этапе учитываются.

Сборная России, уступившая Аргентине в группе B, сыграет с Польшей и Венесуэлой.

Группа I — Аргентина, Польша, Венесуэла, Россия

Группа J — Сербия, Испания, Италия, Пуэрто-Рико

Группа K — США, Бразилия, Греция, Чехия

Группа L — Франция, Австралия, Литва, Доминиканская республика

Группа I

И

В

П

М

О

1. Аргентина

3

3

0

258-211

6

2. Польша

3

3

0

239-208

6

3. Венесуэла

3

2

1

228-210

5

4. Россия

3

2

1

230-219

5

Расписание матчей
6 сентября
11.00* Польша — Россия
15.00* Аргентина — Венесуэла
8 сентября
11.00* Венесуэла — Россия
15.00* Польша — Аргентина
* время московское

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России

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