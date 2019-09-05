Чемпионат мира по баскетболу-2019: определены все участники второго группового раунда

По итогам первого группового турнира чемпионата мира-2019 определились участники следующего этапа.

Из 32 сборных борьбу за выход в плей-офф продолжают 16. Они разбиты на четыре квартета, в 1/4 финала выйдут по две лучшие команды каждого. Результаты матчей на первом этапе учитываются.

Сборная России, уступившая Аргентине в группе B, сыграет с Польшей и Венесуэлой.

Группа I — Аргентина, Польша, Венесуэла, Россия

Группа J — Сербия, Испания, Италия, Пуэрто-Рико

Группа K — США, Бразилия, Греция, Чехия

Группа L — Франция, Австралия, Литва, Доминиканская республика

Группа I И В П М О 1. Аргентина 3 3 0 258-211 6 2. Польша 3 3 0 239-208 6 3. Венесуэла 3 2 1 228-210 5 4. Россия 3 2 1 230-219 5

Расписание матчей

6 сентября

11.00* Польша — Россия

15.00* Аргентина — Венесуэла

8 сентября

11.00* Венесуэла — Россия

15.00* Польша — Аргентина

* время московское

Чемпионат мира-2019 по баскетболу: новости и обзоры, состав групп и турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, календарь игр группы сборной России